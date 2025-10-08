Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Firma

Morsbach (ots)

Zwischen Donnerstag (2. Oktober, 00:00 Uhr) und Samstag (4. Oktober, 11:00 Uhr) wollten Unbekannte in eine Firma in der Straße "Eipel" einbrechen, indem sie versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Ohne Erfolg - das Fenster hielt stand und die Einbrecher zogen ohne Beute von dannen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

