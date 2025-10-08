Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Firma
Morsbach (ots)
Zwischen Donnerstag (2. Oktober, 00:00 Uhr) und Samstag (4. Oktober, 11:00 Uhr) wollten Unbekannte in eine Firma in der Straße "Eipel" einbrechen, indem sie versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Ohne Erfolg - das Fenster hielt stand und die Einbrecher zogen ohne Beute von dannen.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
