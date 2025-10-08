Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Am Mittwoch (8. Oktober) fuhr eine 18-jährige Nümbrechterin mit ihrem Opel auf der Schloßstraße von Nümbrecht in Richtung Breunfeld. Gegen 13:35 Uhr geriet sie auf der abschüssigen, regennassen Straße ins Rutschen und stieß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 60-Jährigen zusammen, der auf der Schloßstraße in Richtung Nümbrecht unterwegs war. Die Fahrer und die 17-jährige Beifahrerin der 18-Jährigen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schloßstraße ist zurzeit noch voll gesperrt. Es wird erwartet, dass die Fahrbahn gegen 16 Uhr wieder freigegeben wird.

