Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Am Mittwoch (8. Oktober) fuhr eine 18-jährige Nümbrechterin mit ihrem Opel auf der Schloßstraße von Nümbrecht in Richtung Breunfeld. Gegen 13:35 Uhr geriet sie auf der abschüssigen, regennassen Straße ins Rutschen und stieß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 60-Jährigen zusammen, der auf der Schloßstraße in Richtung Nümbrecht unterwegs war. Die Fahrer und die 17-jährige Beifahrerin der 18-Jährigen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schloßstraße ist zurzeit noch voll gesperrt. Es wird erwartet, dass die Fahrbahn gegen 16 Uhr wieder freigegeben wird.

  • 08.10.2025 – 10:20

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Firma

    Morsbach (ots) - Zwischen Donnerstag (2. Oktober, 00:00 Uhr) und Samstag (4. Oktober, 11:00 Uhr) wollten Unbekannte in eine Firma in der Straße "Eipel" einbrechen, indem sie versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Ohne Erfolg - das Fenster hielt stand und die Einbrecher zogen ohne Beute von dannen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

  • 08.10.2025 – 10:20

    POL-GM: Auf nasser Fahrbahn ins Schlingern geraten

    Nümbrecht (ots) - Ein 38-jähriger Wiehler war am 7. Oktober (Dienstag) auf der Schloßstraße in Fahrtrichtung der L320 unterwegs. Als der 38-Jährige gegen 17:15 Uhr die Zufahrt zum Schloss Homburg passierte, geriet der Transporter des Wiehlers auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern, rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. In der Folge kippte der Transporter auf die ...

  • 08.10.2025 – 10:20

    POL-GM: Unfall beim Abbiegen

    Gummersbach (ots) - Gegen 16:10 Uhr am Dienstag (7. Oktober) fuhr ein 30-jähriger Lindlarer mit seinem Mazda auf der Dieringhauser Straße in Richtung Ründeroth. Als der Autofahrer nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Pedelecfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung wie der Mazdafahrer auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Kollision kam der Pedelecfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte ...

