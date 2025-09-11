Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küchenbrand in Geestemünde - eine Person verletzt

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, Donnerstag, 11. September 2025 - Am frühen Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Küchenbrand in die Schiffdorfer Chaussee im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

In der Küche eines Einfamilienhauses kam es zu einer Fettexplosion. Durch die dabei entstandene Verpuffung wurden mehrere Türen im Haus aus den Wänden gerissen. Eine Brandausbreitung auf weitere Räume konnte verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich mehrere Personen im Gebäude. Diese blieben unverletzt. Ein 26-jähriger Mann wurde jedoch verletzt und musste durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven sowie einen Notarzt medizinisch erstversorgt werden. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen.

Die genaue Ursache, wie es zu dem Ereignis gekommen ist, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber.

Hinweis der Feuerwehr:

Fettbrände dürfen niemals mit Wasser gelöscht werden. Bereits geringe Mengen Wasser können explosionsartig verdampfen und zu gefährlichen Verpuffungen führen. Geeignet sind spezielle Fettbrandlöschmittel oder - wenn gefahrlos möglich - das Abdecken des Brandherdes, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbrechen.

