FW Bremerhaven: Bundesweiter Warntag am 11. September 2025 in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

11.09.2025: Probewarnung ab 11:00 Uhr - Entwarnung gegen 11:45 Uhr

Am Donnerstag, den 11. September 2025, werden in ganz Deutschland die Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle getestet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sendet um 11:00 Uhr eine bundesweite Probewarnung. Gegen 11:45 Uhr folgt die Entwarnung. Eine Ausnahme dabei ist der Cell Broadcast, über diesen Kanal wird derzeit keine Entwarnung versendet.

Warum der Warntag wichtig ist

Der Warntag ist Stresstest und Sensibilisierungstag zugleich: Zum einen werden Technik und Abläufe unter Volllast geprüft, um Optimierungspotenziale zu erkennen. Zum anderen steht die Mitwirkung der Bevölkerung im Mittelpunkt, denn eine Warnung wirkt nur dann, wenn Menschen die Hinweise kennen, richtig deuten und angemessen reagieren.

Mitmachen und Rückmelden unter www.warntag-umfrage.de Die bundesweite BBK-Online-Umfrage läuft ab 11:00 Uhr am 11.09. bis einschließlich 18.09.2025. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Warnkanälen und helfen Sie, das System zu verbessern.

Welche Warnwege kommen beim bundesweiten Warntag 2025 zum Einsatz?

- Cell Broadcast (Warnmeldung direkt aufs Mobiltelefon) - Warn-App NINA sowie weitere Warn-Apps - Radio und Fernsehen (alle an MoWaS angeschlossenen Rundfunkanstalten) - Sirenen (inkl. Sprachdurchsagen, wo vorhanden) und Fahrzeuge mit mobilen Sirenen - Digitale Anzeigesysteme (Stadtinformationstafeln, Verkehrsbetriebe, Werbetafeln)

Lokale Warnmittel in Bremerhaven

- Der vollständige Warnmittelmix des Bundes steht in Bremerhaven zur Verfügung. - Sirenen: aktuell 16 stationäre und 2 mobile Sirenen. Der Ausbau auf insgesamt 32 stationäre Sirenen ist vorbereitet. Technik und Material sind bereits vor Ort, die Installation verzögert sich aktuell aufgrund fehlender Herstellerkapazitäten. - Ergänzend: Notläuten der Kirchturmglocken diverser Kirchen in Bremerhaven. - Digitale Anzeigen: z.B. in der Bürgermeister-Smidt-Straße sowie Fahrgastanzeigen in den Bussen von BremerhavenBus.

So verhalten Sie sich am Warntag

- Ruhe bewahren: Es handelt sich um einen Test. Es besteht keine Gefahr. - Notruf-Freihalten: Bitte nicht die 112/110 anrufen, um den Test zu bestätigen. Nutzen Sie dafür www.warntag-umfrage.de - Smartphone prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Cell Broadcast Warnungen empfangen kann. Weitere Informationen dazu unter https://bbk.bund.de/cellbroadcast - Nutzen Sie z.B. die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (Warn-App NINA) https://bbk.bund.de/nina

