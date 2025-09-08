Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer auf Kleingartengelände

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, den 08.09.2025 gingen um 0:30 Uhr mehrere Anrufen in der Integrierten Regionalleitstelle in Bremerhaven ein, die ein großes Feuer im Ortsteil Buschkämpen meldeten. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte eine Fläche von ca.300m² mit diversen Schuppen auf einem Kleingartengelände. Der Erste Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde hier bei der Brandbekämpfung von der Freiwilligen Feuerwehr Lehe unterstützt. Zeitweise waren 12 Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt um die Flammen zu bekämpfen und eine Brandausbreitung zu verhindern. Um die letzten Glutnester zu finden und abzulöschen waren die Einsatzkräfte bis um 4 Uhr morgens im Einsatz. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

