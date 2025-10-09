Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle auf Baustelle unterwegs

Gummersbach; Lindlar (ots)

Von einer Baustelle im Bereich Gartenstraße/Kreuzstraße in Gummersbach-Berghausen stahlen Unbekannte am 6. Oktober (Montag) gegen 4:35 Uhr einen Radlader. Zudem brachen die Kriminellen auf dem Baustellengelände einen Container auf und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen und Geräte (Stampfer, Stromaggregat, Kanalbaulaser, Kabeltrommel und Gummihammer). Am Morgen des 8. Oktober (Mittwoch) konnten Mitarbeiter der geschädigten Firma den Radlader orten und auf einer Lichtung in einem Waldgebiet bei Lindlar-Unterheiligenhoven auffinden. Neben dem Radlader wurde zudem ein Anhänger aufgefunden, an welchem weder ein Typenschild noch ein Kennzeichen angebracht war. Es ist zu vermuten, dass auch der Anhänger (Saris C3500) aus einem Diebstahl stammt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell