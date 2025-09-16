PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: PKW fährt in Fassade eines Supermarktes

Gladbeck (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 17:20 Uhr zu einem gemeldeten Pkw-Brand in den Stadtteil Brauck alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass ein Pkw in die Fassade eines Supermarktes gefahren sei. Entgegen der ersten Meldung stand das Fahrzeug jedoch nicht in Brand.

Bei Eintreffen bestätigte sich die geschilderte Lage. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Die Fahrerin des Pkw wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Gladbeck untersucht, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Feuerwehr Gladbeck
Einsatzleitdienst
Tel.: 02043 99 - 2362


Telefon: 02043 / 99 - 2362
E-Mail: simon.blankenhagen@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

