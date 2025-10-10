Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebe in Wiehl unterwegs

Wiehl (ots)

In Wiehl hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (8. Oktober) auf Donnerstag auf Pedelecs abgesehen. In der Römerstraße brachen die Diebe die Tür eines Gartenhauses auf und in der Heckelsiefener Straße hebelten sie eine Garage auf. Die Kriminellen erbeuteten zwei Pedelecs des Herstellers "Kalkhoff" in der Römerstraße und ein "Focus"-Pedelec in Blau/Schwarz in der Heckelsiefener Straße. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

