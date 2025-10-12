Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung an Baumaschine

Engelskirchen (ots)

In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober (Freitag) warfen Unbekannte die Frontscheibe eines Baggers mittels zweier Steine ein. Der Bagger befand sich zur Tatzeit auf einer Baustelle an der Olpener Straße zwischen Engelskirchen und Ründeroth.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell