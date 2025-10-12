Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Sachbeschädigung an Baumaschine
Engelskirchen (ots)
In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober (Freitag) warfen Unbekannte die Frontscheibe eines Baggers mittels zweier Steine ein. Der Bagger befand sich zur Tatzeit auf einer Baustelle an der Olpener Straße zwischen Engelskirchen und Ründeroth.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
