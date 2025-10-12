PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Zwei Einbrüche in Neuenothe

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (7. Oktober) und Samstag (11. Oktober) ihr Unwesen in Bergneustadt-Neuenothe getrieben. Zwischen dem 7. und 11. Oktober hebelten die Kriminellen ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Flurstraße auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Täter entkamen unerkannt. Ob sie Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Zeitraum vom 9. bis 11. Oktober drangen die Einbrecher, ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus in der Siedlungsstraße ein. Die Unbekannten durchwühlten Kommoden, Schränke und Schubladen. Ob mit Erfolg, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

