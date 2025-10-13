PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Taschendiebstahl - Hinweise gesucht

Gummersbach (ots)

Eine 79-jährige Gummersbacherin kaufte am Donnerstag (9. Oktober) in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Tal" ein. Bereits beim Einkauf befand sich ein unbekannter Mann des Öfteren in der Nähe der 79-Jährigen. Nach dem getätigten Einkauf fuhr die Seniorin mit einer Angehörigen zu einem Gasthof in der Weststraße. Dort bemerkten sie einen schwarzen 5er BMW Coupe mit Kölner Kennzeichen und den neben dem Auto stehenden Mann aus dem Lebensmittelmarkt. Der Unbekannte folgte der Seniorin in den Gasthof, verließ diesen jedoch nach wenigen Minuten wieder. Am nächsten Tag bemerkte die 79-Jährige, dass ihre Bankkarten fehlten und mehrere Abbuchungen von ihrem Konto getätigt worden waren. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Der Mann hatte eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht, kurze, glatte Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Hose sowie eine weiße Jacke und trug einen goldenen Ring mit einem Symbol am Finger. Er war in Begleitung einer Frau.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

