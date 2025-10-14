Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Reichshof (ots)
Ein 38-jähriger Waldbröler fuhr am Montag (13. Oktober) mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße von Denklingen in Richtung Hermesdorf. Gegen 16:25 Uhr wollte er unweit der Bushaltestelle "Hasenbach" nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 56-jährigen Waldbrölerin, die zeitgleich den Radfahrer überholen wollte. Der Fahrradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
