Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Reichshof (ots)

Ein 38-jähriger Waldbröler fuhr am Montag (13. Oktober) mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße von Denklingen in Richtung Hermesdorf. Gegen 16:25 Uhr wollte er unweit der Bushaltestelle "Hasenbach" nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 56-jährigen Waldbrölerin, die zeitgleich den Radfahrer überholen wollte. Der Fahrradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

