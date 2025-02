Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams: 23-Jähriger mit 220 Gramm Kokain auf der Autobahn 3 festgenommen

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagabend, 10. Februar 2025 um 17:30 Uhr, kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich Ost einen 23-jährigen Niederländer in einem in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagen. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Handschuhfach ein Paket mit 220 Gramm Kokain. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten zudem 3,9 Gramm Haschisch in der Unterhose des Beschuldigten sichergestellt werden. Der Niederländer wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.

Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell