Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrüger weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei aktiv - 81-Jährige in Bad Honnef-Aegidienberg ließ sich nicht auf Betrüger ein

Bonn (ots)

Telefonbetrüger, die sich oftmals als "Polizeibeamte" ausgeben, treiben auch weiterhin ihr Unwesen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei.

So kontaktierten Unbekannte beispielsweise am 04.04.2024 telefonisch eine 81-jährige Dame in Bad Honnef-Aegidienberg. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und erklärte der Seniorin wortreich, dass man im Zusammenhang mit der Festnahme einer Einbrechergruppe eine Adressenliste aufgefunden habe, auf der auch der Name der Angerufenen stehen würde. Daher wollte der "Kriminalhauptkommissar" bei der 81-Jährigen vorbeikommen, um auch Wertsachen noch sichern zu können. Nachdem die Geschädigte daraufhin ihren Sohn kontaktiert hatte, beendete der erfolglose Betrüger die Telefonate. Die Geschädigte erstattete Strafanzeige.

Das zuständige KK 24, bei dem aktuell noch weitere betrügerische Anrufe falscher Polizisten für den Raum Bad Honnef bekannt wurden, hat die Bearbeitung der Fälle übernommen.

Die Kripo weist nochmals darauf hin, dass

die Polizei im Falle zweifelhafter Anrufer rund um die Uhr - auch über die Notrufnummer 110 - erreichbar ist und schnell beraten und helfen kann

die Polizei für anstehende oder andauernde Ermittlungen in keinem Fall "Geld einfordert".

Generell gilt: Die Polizei wird Sie niemals telefonisch um das Herausgeben Ihrer Wertsachen bitten! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen einfach auf. Soweit Sie Opfer von mutmaßlich falschen Polizisten geworden sind, erstatten unverzüglich Strafanzeige!

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell