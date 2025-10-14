PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher waren in Hückeswagen unterwegs

Hückeswagen (ots)

In der Zeit von Samstag (11. Oktober) bis Montag versuchten Unbekannte die Tür einer Autowerkstatt in der Straße "An der Schloßfabrik" aufzuhebeln. Sie schafften es nicht in das Gebäude zu gelangen, und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Sonntag (12. Oktober) auf Montag war eine Tierarztpraxis in der gleichen Straße das Ziel von Einbrechern. Zwischen 20:30 Uhr und 06:50 Uhr versuchten sie vergeblich, insgesamt drei Eingangstüren aufzuhebeln. Auch hier entkamen die Kriminellen ohne Beute.

Erfolgreicher waren Einbrecher, die in der Nacht von Sonntag (12. Oktober) auf Montag in der Straße "Schnabelsmühle" unterwegs waren. Zwischen 19 Uhr und 7:30 Uhr brachen die Kriminellen eine Gartenhütte und zwei Container gewaltsam auf. Sie erbeuteten mehrere Flaschen Schnaps, Süßigkeiten und einige Werkzeuge.

Eine Pizzeria in der Peterstraße war in der Zeit von Sonntag (12. Oktober), 21:30 Uhr, bis Montag, 17:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Restaurants auf und stahlen Tiefkühlkost aus einem Kühlraum.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

