Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (21.10.2025) eine 25 Jahre alte Frau in einer Stadtbahn sexuell belästigt. Die 25-Jährige stieg gegen 20.40 Uhr an der Haltstelle Schlossplatz in eine Stadtbahn der Linie U7 in Fahrtrichtung Mönchfeld ein. Als sie sich in eine Sitzgruppe setze und ein Buch las, bemerkte sie wie neben ihr ein unbekannter Mann an seinem Glied manipulierte. Die Frau verließ an der Haltestelle Schozacher Straße die Stadtbahn, der Unbekannte fuhr weiter. Der Mann war zirka 30 bis 40 Jahre alt und bekleidet mit einer dunklen Cargo Hose, einer dunklen Jacke und trug eine beige Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

