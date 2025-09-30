POL-HA: Auffahrunfall im Lennetal mit einer Leichtverletzten
Hagen-Lennetal (ots)
Auf der Verbandsstraße fuhr ein Hagener am Montag (29.09.2025) auf ein anderes Auto auf. Der 25-Jährige wartet gegen 07.05 Uhr mit seinem Opel an der Kreuzung vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün umsprang, fuhr der Mann an, bemerkte jedoch zu spät, dass der Mercedes vor ihm noch stand. Durch den Aufprall verletzte sich die 24-jährige Fahrerin des Mercedes leicht, benötigte nach eigenen Angaben jedoch keinen Rettungswagen. (arn)
