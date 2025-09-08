POL-HRO: Polizeikontrolle auf dem Marienplatz führt zur Festnahme
Schwerin (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schwerin haben am Freitagmittag, d. 05.09.2025, auf dem Marienplatz einen 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen festgenommen.
Der Mann war zuvor zusammen mit einem Begleiter wegen lautstarker Musik und auffälligem Verhalten gegen 13:00 Uhr kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Körperverletzung vorlag.
Der Gesuchte wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justiz übergeben.
