Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeikontrolle auf dem Marienplatz führt zur Festnahme

Schwerin (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schwerin haben am Freitagmittag, d. 05.09.2025, auf dem Marienplatz einen 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen festgenommen.

Der Mann war zuvor zusammen mit einem Begleiter wegen lautstarker Musik und auffälligem Verhalten gegen 13:00 Uhr kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Körperverletzung vorlag.

Der Gesuchte wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justiz übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

