Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag (22.10.2025) einem 40-Jährigen im Bereich des Oberen Schlossgartens das Handy geraubt. Der 40-Jährige war zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr zu Fuß im Oberen Schlossgarten unterwegs, als ihm ein Unbekannter auf einem E-Scooter entgegenkam, anhielt und ihn schlug. Durch den Schlag verlor der Mann das Gleichgewicht und lies sein Handy fallen, was der Unbekannte an sich nahm und damit flüchtete. Der Tatverdächtige ist zirka 175 bis 185 Zentimeter groß und trug einen grauen Jogginganzug sowie eine schwarze Schirmmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell