Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 58-Jährige stürzt am Bahnsteig und verletzt sich schwer

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (23.10.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Hofen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 58-Jährige stieg gegen 16.35 Uhr aus der Stadtbahn aus und ging den Bahnsteig entlang. Dabei rutschte sie auf dem schlüpfrigen Belag aus und stieß gegen die anfahrende Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Remseck unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

