PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 58-Jährige stürzt am Bahnsteig und verletzt sich schwer

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (23.10.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Hofen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 58-Jährige stieg gegen 16.35 Uhr aus der Stadtbahn aus und ging den Bahnsteig entlang. Dabei rutschte sie auf dem schlüpfrigen Belag aus und stieß gegen die anfahrende Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Remseck unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:32

    POL-S: Mit Falschgeld getrickst und Armbanduhr gestohlen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen 21 Jahre alten Mann an der Königstraße vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige sprach gegen 21.25 Uhr einen 29-jährigen Mann an und zeigte Kaufinteressen an seiner Armbanduhr der Marke Breitling. Im Laufe des Gesprächs zeigte der 21-Jährige ihm ein Bündel Geldscheine, woraufhin der ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:31

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf/-Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (20.10.2025) und Mittwoch (22.10.2025) in Wohnungen an der Walmerstraße und der Engelbergstraße eingebrochen. An der Walmerstraße überraschte eine Bewohnerin am Mittwoch, gegen 06.10 Uhr, einen Täter der offenbar versuchte, ihre Wohnungstür aufzuhebeln. Sie sprach den unbekannten Täter an und alarmierte die Polizei, daraufhin flüchtete ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:20

    POL-S: Mit gestohlenem Transporter Unfall verursacht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen (23.10.2025) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, gegen 03.00 Uhr mit einem gestohlenen Transporter einen Unfall verursacht zu haben und von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige vor dem Unfall in einer Diskothek an der Königstraße an einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren