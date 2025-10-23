Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Falschgeld getrickst und Armbanduhr gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen 21 Jahre alten Mann an der Königstraße vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige sprach gegen 21.25 Uhr einen 29-jährigen Mann an und zeigte Kaufinteressen an seiner Armbanduhr der Marke Breitling. Im Laufe des Gesprächs zeigte der 21-Jährige ihm ein Bündel Geldscheine, woraufhin der 29-Jährige ihm die Armbanduhr zur Ansicht überreichte. Daraufhin übergab der 21-Jährige einem plötzlich hinzukommenden unbekannten Mann die Armbanduhr, der in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Alarmierte Beamte nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und fanden bei seiner Durchsuchung rund 10.000 Euro mutmaßliches Falschgeld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der unbekannte Mann ist zirka 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und war schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

