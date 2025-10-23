PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Falschgeld getrickst und Armbanduhr gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen 21 Jahre alten Mann an der Königstraße vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige sprach gegen 21.25 Uhr einen 29-jährigen Mann an und zeigte Kaufinteressen an seiner Armbanduhr der Marke Breitling. Im Laufe des Gesprächs zeigte der 21-Jährige ihm ein Bündel Geldscheine, woraufhin der 29-Jährige ihm die Armbanduhr zur Ansicht überreichte. Daraufhin übergab der 21-Jährige einem plötzlich hinzukommenden unbekannten Mann die Armbanduhr, der in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Alarmierte Beamte nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und fanden bei seiner Durchsuchung rund 10.000 Euro mutmaßliches Falschgeld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der unbekannte Mann ist zirka 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und war schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:31

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf/-Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (20.10.2025) und Mittwoch (22.10.2025) in Wohnungen an der Walmerstraße und der Engelbergstraße eingebrochen. An der Walmerstraße überraschte eine Bewohnerin am Mittwoch, gegen 06.10 Uhr, einen Täter der offenbar versuchte, ihre Wohnungstür aufzuhebeln. Sie sprach den unbekannten Täter an und alarmierte die Polizei, daraufhin flüchtete ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:20

    POL-S: Mit gestohlenem Transporter Unfall verursacht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen (23.10.2025) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, gegen 03.00 Uhr mit einem gestohlenen Transporter einen Unfall verursacht zu haben und von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige vor dem Unfall in einer Diskothek an der Königstraße an einer ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:49

    POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag (22.10.2025) einem 40-Jährigen im Bereich des Oberen Schlossgartens das Handy geraubt. Der 40-Jährige war zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr zu Fuß im Oberen Schlossgarten unterwegs, als ihm ein Unbekannter auf einem E-Scooter entgegenkam, anhielt und ihn schlug. Durch den Schlag verlor der Mann das Gleichgewicht und lies sein Handy fallen, was der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren