POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (23.10.2025) oder Freitag (24.10.2025) vier Autos, die an der Liststraße geparkt waren, beschädigt. Die Täter zerkratzen zwischen 22.30 Uhr und 07.30 Uhr die Fahrzeugseiten, bei zwei Autos stachen die Täter auch in die Reifen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell