Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fake-Date vereinbart und 34-Jährigen erpresst: Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Mühlhausen/ Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.10.2025) und am Donnerstag (23.10.2025) drei Männer im Alter von 16,17 und 18 Jahren festgenommen, die einen 34 Jahre alten Mann erpresst haben sollen. Der 34-Jährige verabredete sich bereits im August über eine Onlineplattform mit einer angeblich 19 Jahre alten Frau, die er Ende August im Bereich des Zuckerlewegs in Stuttgart-Bad Cannstatt treffen wollte. Anstelle der jungen Frau traf der 34-Jährige auf zwei Männer, die ihn unter Druck setzten, erpressten und so 200 Euro erbeuteten. Wenige Wochen später sollen sich die Tatverdächtigen erneut bei dem Mann gemeldet und weitere 500 Euro sowie eine Löschung des Profils auf der Online-Plattform gefordert haben, woraufhin der 34-Jährige zur Polizei ging und Anzeige erstattete. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten zu den Tatverdächtigen: Den 16-Jährigen nahmen sie am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr in Stuttgart vorläufig fest. Der 16-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (23.10.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen nahmen die Beamten am Donnerstagmittag in Mühlhausen und Esslingen vorläufig fest. Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Phänomen von "Pädohunting" beschreibt das Werben auf Onlineplattformen mit Treffen mit angeblichen jungen Frauen. Anstelle der Frauen treffen die Geschädigten allerdings auf Männer, die sie verletzen, ausrauben oder erpressen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte dieser Masche werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

