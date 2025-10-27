Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährigen bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (26.10.2025) einen 14 Jahre alten Jugendlichen in der Grazer Straße bedroht. Die Täter sprachen den 14-Jährigen gegen 01.30 Uhr aus einem Mercedes heraus an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Der 14-Jährige flüchtete daraufhin in die Sankt-Pöltener-Straße, wo einer der Täter ausstieg, ihn an der Weste festhielt und den 14-Jährigen aufforderte, alles herauszugeben, was er habe. Dem 14-Jährigen gelang es sich loszureißen und in Sicherheit zu bringen. Der Unbekannte war etwa 185 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt und hatte kurze, schwarze Haare. Er hatte einen dunklen Bart und war schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

