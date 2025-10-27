Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falscher Teppichverkäufer erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (25.10.2025) an der Rohrer Höhe Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro erbeutet. Der Täter kontaktierte eine 85 Jahre alte Frau zunächst telefonisch und gaukelte ihr vor, er sei Teppichverkäufer und habe ein Geschenk für sie. Als er dieses gegen 17.00 Uhr vorbeibrachte, gelang es ihm, durch geschickte Gesprächsführung in die Wohnung der Seniorin zu gelangen und dort Schmuck zu stehlen, bevor er die Flucht ergriff. Der Mann war etwa 170 Zentimeter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte kurze, lockige und dunkle Haare und trug einen dunklen Mantel, Einweghandschuhe sowie eine blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

