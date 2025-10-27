Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.10.2025) am Kurt-Georg-Kiesinger Platz ereignet hat. Eine 18 Jahre alte Frau war gegen 13.55 Uhr mit ihrem Dacia in der Kriegsbergstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie an der Kreuzung Arnulf-Klett-Platz mutmaßlich das Rotlicht missachtete. Hierbei stieß sie mit einem Kia eines 28-jährigen Fahrers zusammen, welcher in der Heilbronner Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Kia mit dem neben ihm fahrenden Audi eines 59-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die 18-Jährige und der 28-Jährige leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell