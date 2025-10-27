PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (26.10.2025) in der Feuerbacher-Tal-Straße hat sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 76 Jahre alte Frau fuhr gegen 08.55 Uhr mit ihrem VW Golf in der Wildensteinstraße. An der Kreuzung Feuerbacher-Tal-Straße missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines Motorradfahrers, welcher in der Feuerbacher-Tal-Straße in Richtung Botnang unterwegs war. Durch eine Vollbremsung stürzte der 61-jährigen Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um den 61-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

