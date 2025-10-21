Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhäuser; Mann in Bank eingesperrt; Auseinandersetzung; Räuberischer Ladendieb; Zigarettenautomat aufgebrochen; Einbruch in Rohbau

Metzingen (RT): Auf nasser Fahrbahn gestürzt

Ein Sachschaden von circa 24.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend im Bereich der Einmündung der B28 auf die B312 ereignet hat. Eine 18-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha von der B28 kommend auf dem Zubringer zur B312 in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie am Ende des Kurvenbereichs auf der nassen Fahrbahn stürzte. Während die Fahrerin unverletzt aufstehen konnte, rutschte ihre Yamaha über die Sperrfläche und beide Richtungsfahrbahnen und wurde dort von einem heranfahrenden VW Golf eines 19-Jährigen erfasst. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (sn)

Plochingen (ES): Kollegen mit Lkw erfasst

Ein Unfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Plochingen ereignet. Gegen 14.20 Uhr wollte ein Lkw-Lenker in der Stuifenstraße wenden und fuhr dazu rückwärts in den Donauschwabenweg ein. Hierbei übersah er seinen Kollegen, der dort mit einer Schneidemaschine Arbeiten am Asphalt durchführte. Der Mann wurde kurzzeitig zwischen dem Laster und der Maschine eingeklemmt. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Sulzgrieser Hohenackerstraße ist in der zurückliegenden Woche eingebrochen worden. In der Zeit von Montag vergangener Woche bis zum gestrigen Montag gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein eingeschlagenes Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er das Mobiliar auf der Suche nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Über eine Balkontür verließ der Einbrecher im Anschluss den Tatort. Die offene Tür war einem aufmerksamen Nachbarn aufgefallen, der daraufhin die Polizei verständigte. (ms)

Aichtal-Grötzingen (ES): Zeuge zu gefährlichem Fahrmanöver gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach Zeugen zu einem gefährlichen Fahrmanöver, bei dem am Montagnachmittag eine Frau mit einem Kleinkind von einem Motorradfahrer möglicherweise gefährdet wurde. Die 65-Jährige hielt mit ihrem Pkw gegen 17.10 Uhr in der Grötzinger Blumenstraße vor Gebäude Nr. 2 an. Anschließend holte sie ein Kleinkind aus dem Wagen und ging auf den Gehweg. Ein weiterer Autofahrer musste deswegen hinter ihrem Fahrzeug anhalten. Ein ihm nachfolgender Motorradfahrer hielt nicht an. Er fuhr mit seiner Motocross-Maschine auf den Gehweg und soll hierbei die Frau mit dem kleinen Kind auf dem Arm gefährdet haben. Glücklicherweise war es zu keinem Zusammenstoß gekommen. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte ein 17-Jähriger als Fahrer des Motorrads ermittelt werden. Die Polizei bittet insbesondere den Pkw-Lenker, der hinter dem Auto der Frau anhalten musste, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (ms)

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist am frühen Dienstagmorgen in ein Haus in der Gollenstraße eingebrochen. Die Bewohner hatten gegen 0.15 Uhr verdächtige Geräusche im Erdgeschoss bemerkt. Bei der Überprüfung stellten sie eine offenstehende Balkontüre fest, bei welcher der Glaseinsatz gesplittert war, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (gj)

Nürtingen (ES): Mann in Bankgebäude eingesperrt

Beamte des Polizeireviers Nürtingen sind am späten Montagabend zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz an den Schillerplatz gerufen worden. Dort hatte kurz vor 23 Uhr ein 66-Jähriger die geöffneten Kundenräumlichkeiten eines Bankinstitutes betreten. Nachdem er dort die Abfrage von Dienstleistungen beendet hatte, stand er vor einer verschlossenen Zugangstür. Die Polizeibeamten eilten dem Mann zu Hilfe und konnten den Schlüssel für das Gebäude herbeibeschaffen. Nach rund 30 Minuten war der Mann aus seiner misslichen Lage befreit. Wie sich herausstellte, war der Mann während des ordnungsgemäßen Verschließens des Gebäudes zuvor übersehen und versehentlich eingeschlossen worden. (gj)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung in Innenstadt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt seit Montagabend wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen gegen mehrere, teilweise noch unbekannte Personen. Kurz nach 21 Uhr waren an der Steinengrabenstraße zwei Personengruppen zunächst in verbale und körperliche Streitigkeiten geraten, woraufhin mehrere Beteiligte in Richtung Neckarsteige flüchteten. Im weiteren Verlauf artete dann der Streit auf Höhe des Uni-Campus sowie teilweise in einer dortigen Gaststätte in eine Auseinandersetzung aus, bei der nach bisherigen Erkenntnissen sieben junge Männer durch Schläge verletzt wurden. Hiervon musste einer zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nachdem die Schläger geflüchtet waren, konnten im Zuge der Fahndung mehrere Beteiligte angetroffen und zur Durchführung von polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Nürtingen gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tatbeteiligten dauern weiter an. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefonnummer 07022/9224-0 um Zeugenhinweise zum diesem Geschehen. (gj)

Wendlingen (ES): Renitenter Ladendieb (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Montagabend gegen einen Unbekannten. Der Mann war gegen 21.15 Uhr im Einkaufsmarkt Kaufland in der Wertstraße vom Ladendetektiv bei einem Diebstahl ertappt und angesprochen worden. Der Dieb stieß daraufhin den Angestellten zur Seite und ergriff die Flucht. Ein bislang unbekannter Zeuge versuchte den Mann auf seinem Weg zu stoppen, indem er ihm ein Bein stellte und ihn zu Fall brachte. Letztlich gelang dem Dieb über den Firmenparkplatz, Richtung Wertstraße und Bahnhofstraße dennoch die Flucht. Der Gesuchte wird Anfang 20, mit schlanker Figur, ca. 175-185 cm groß, kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil. Zeugenhinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegengenommen. Insbesondere der Zeuge, der noch versuchte hatte den Flüchtigen zu stoppen, ist für die weiteren Ermittlungen wichtig. (gj)

Aichwald (ES): Nach Wildwechsel gegen Baum geprallt

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am Montagabend auf der L 1201 schwerverletzt worden. Der 27-Jährige war kurz nach 23.15 Uhr mit einem Ford Transit auf der Landesstraße von Aichwald in Richtung Plochingen-Stumpenhof unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Rehe die Fahrbahn vor dem Fahrzeug überquert haben, woraufhin der Mann nach links auswich. Zu einer Kollision mit den Tieren kam es zwar nicht, jedoch geriet der 27-Jährige mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sein Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme bis um 1.30 Uhr teilweise komplett gesperrt. (gj)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Kind

Ein verletztes Kind musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Ein 54-Jähriger parkte gegen 7.50 Uhr mit einem VW Golf in der Uhlandstraße. Beim Öffnen der Fahrertür achtete der Fahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Ein in dieselbe Richtung fahrendes, zehn Jahre altes Mädchen konnte mit seinem Kinderfahrrad der Tür ausweichen, stürzte hierbei jedoch zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um das Kind und brachte es zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus. (ms)

Albstadt (ZAK): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls sind am Montagnachmittag auf der K 7152 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 54-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit einem BMW auf der Lautlinger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Ebinger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 27 Jahre alten Skoda-Lenkerin. Die Frau befuhr die K 7152 stadteinwärts und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Ebinger Straße folgen. Die Kollision war so heftig, dass beide Beteiligten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. (ms)

Rangendingen (ZAK): Zigarettenautomat aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Einen Zigarettenautomaten an der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße / Im Hitzenried haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen. Wie erst am Montagabend angezeigt wurde, hatten Anwohner am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, Geräusche gehört und am Montagabend dann festgestellt, dass der Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeplündert worden war. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob ein Zusammenhang dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Heisenbergstraße in Haigerloch in den letzten Tagen besteht. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6141065). Zeugen, die in beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (cw)

Bisingen (ZAK): In Rohbau eingebrochen

In einen Rohbau in der Bahnhofstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über das Baugerüst und ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem ließ er ersten Erkenntnisse zufolge diverse Kabel und Baumaschinen mitgehen, mit denen er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

