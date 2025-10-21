Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Angriff auf Nachbarin - Tatverdächtiger in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 17.10.2025 / 16.09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6140122

Der 20-Jährige, dem ein Angriff auf seine Nachbarin am frühen Freitagmorgen (17.10.2025) in Tübingen zur Last gelegt wird, befindet sich in Untersuchungshaft.

Zwischenzeitlich erließ ein Haftrichter den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung wurde der Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen dauern an.

