Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angriff auf Rettungskräfte in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer Nacht im Polizeigewahrsam anstatt im Krankenhaus endete der Abend eines 34-jährigen Mannes am Montag, 13. Oktober 2025. Gegen 20.55 Uhr benötigte der alkoholisierte Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße, in Höhe der Walpurgisstraße, die Hilfe des Rettungsdienstes und stieg zunächst auch bereitwillig in das Fahrzeug, um ins Krankenhaus transportiert zu werden. Während der Fahrt dorthin wurde der Mann zunehmend aggressiv, schnallte sich ab und beleidigte eine 29-jährige Mitarbeiterin des Rettungsdienstes. Anschließend stand der Mann auf und griff die Frau körperlich an. Als der Rettungswagen anhielt, gelang es der Frau aus dem Fahrzeug auszusteigen und den aggressiven Gelsenkirchener im Inneren einzuschließen. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort, randalierte der Mann im Rettungswagen weiter und musste von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Hier bestätigte ein Arzt seine Gewahrsamsfähigkeit und entnahm eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen sowie wegen Beleidigung.

Die Polizei verurteilt Angriffe auf Rettungskräfte aufs Schärfste. Diejenigen, die sich tagtäglich für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger einsetzen, müssen mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden.

