Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz von Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

In der Woche von Montag, 6. Oktober 2025, bis Sonntag, 12. Oktober 2025, führte die Polizei Gelsenkirchen zahlreiche Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Während der Aktionswoche "ROADPOL Focus on the road" war das Hauptaugenmerk der Kontrollen vor allem auf die Ablenkung am Steuer durch Nutzung von elektronischen Geräten sowie auf Gurtverstöße gerichtet. Während dieser Kontrollen wurden 15 Fahrerinnen und Fahrer wegen der Nutzung von Handys am Steuer angehalten, 54-mal verhängten die Einsatzkräfte Verwarngelder wegen eines Gurtverstoßes, außerdem wurden 39 Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten.

Zudem stoppten die Beamten den BMW eines 36-jährigen Mindeners an der Ecke Alfred-Zingler-Straße/Wiesmannstraße. Das Auto hatte mehrere Veränderungen. So war die Abgasanlage deutlich lauter als in der Betriebserlaubnis angegeben, der Heckspoiler war ohne Nachweis verbaut und die originale Motorhaube war durch eine Motorhaube ersetzt worden, die veränderte Lufteinlässe hatte. Der BMW wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Auch abseits der Aktionswoche ROADPOL führt die Polizei Gelsenkirchen immer wieder Verkehrskontrollen, Geschwindigkeitsmessungen oder andere Überprüfungen durch, um die Sicherheit aller im Straßenverkehr zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell