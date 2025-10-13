PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht am Trödelmarkt in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Nur durch den Einsatz eines Zeugen konnte ein 32-jähriger Oberhausener am Samstag, 11. Oktober 2025, nach einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten an der Flucht gehindert werden. Der Fahrer eines BMW fuhr gegen 10.20 Uhr vom Parkplatz eines Trödelmarkts an der VELTINS-Arena und erfasste dabei einen 25-jährigen Ordner aus Herten, der ihn anhalten wollte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend fuhr der Oberhausener weiter in Richtung Willy-Brandt-Allee. Hier konnte er schließlich durch einen weiteren Ordner angehalten werden. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Gelsenkirchen nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Oberhausener BMW-Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

