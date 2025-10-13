Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raubdelikt in Bulmke-Hüllen. Am Sonntagmorgen, 12. Oktober 2025, verließ gegen 1.30 Uhr ein 36-jähriger Gelsenkirchener eine Kneipe an der Ringstraße. Zwei bislang unbekannte Männer verfolgten ihn und gingen ihn körperlich an. Dabei versuchten sie, laut den Angaben des Gelsenkircheners, ihm seine Kette vom Hals zu reißen. Bei der Auseinandersetzung ging der 36-Jährige zu Boden, wo die Tatverdächtigen ihn schließlich mehrfach traten. Anschließend ließen sie von ihm ab und sollen, ohne Halskette, zurück zur Kneipe gegangen sein. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall.

Die beiden Tatverdächtigen waren demnach zwischen 21 und 24 Jahre alt. Beide hatten schwarze Haare und einen Dreitagebart. Einer der beiden trug eine weiße Jacke mit Reißverschluss, der andere ein schwarzes T-Shirt.

Wer Hinweise zu den beiden gesuchten Männern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell