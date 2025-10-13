PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Fahndung nach einem in Bismarck gestohlenen Porsche bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Besitzer des hochwertigen Fahrzeugs hatte sein Auto am Samstagabend, 11. Oktober 2025, gegen 18.30 Uhr in einer Tiefgarage an der Johannes-Rau-Allee geparkt. Eine Zeugin stellte am darauffolgenden Sonntagmorgen, 12. Oktober 2025, gegen 10.30 Uhr fest, dass der Wagen entwendet wurde.

Die Polizei fragt: Wer hat den grauen Porsche Boxster 718 mit Gelsenkirchener Kennzeichen gesehen oder im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen bemerkt, die sich an der Johannes-Rau-Allee in Höhe Karl-Arnold-Weg und Mindener Weg aufhielten? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

