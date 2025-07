Feuerwehr Essen

FW-E: Mehrere Mülltonnenbrände in den frühen Morgenstunden im Essener Norden- Brand in Hofeinfahrt droht auf Wohnungen überzugreifen

Essen-Altenessen-Süd, Altenessener Straße, 18.07.2025, 04:35 Uhr (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Mülltonnenbrand in die Altenessener Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten ein Brandereignis in der Hofeinfahrt eines Achtfamilienhauses. Zusätzlich ging ein Anruf der Feuerwehr Velbert in der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein. Ein zufällig am Einsatzort vorbeifahrendes Fahrzeug der Feuerwehr Velbert erkannte die Lage und leitete neben dem Absetzten des Notrufes erste Maßnahmen ein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen an der Fassade hoch. Ein Fenster im ersten Obergeschoss war durch die enorme Wärmestrahlung geplatzt. Weiter hatte sich der Brandrauch durch geöffnete Fenster in dem Gebäude ausgebreitet.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert waren aber bereits alle Bewohner aus dem Gebäude geführt worden. Umgehend wurden eine Brandbekämpfung sowie eine Kontrolle der Wohnungen durch die Feuerwehr Essen eingeleitet. Dazu ließ der Einsatzleiter die Wohnungen gewaltsam öffnen, um sicher auszuschließen, dass sich noch Personen im Gebäude befinden. In Summe wurden drei Trupps unter Atemschutz mit drei handgeführten Strahlrohren eingesetzt. Ein Bewohner hatte Brandrauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Bereits um 2:18 Uhr war die Feuerwehr Essen zu einem Mülltonnenbrand auf dem Teilungsweg in Essen-Altenessen sowie um 04:18 Uhr zu einem weiteren Brand eines Kleintransporters in Essen-Bergeborbeck auf der Hafenstraße Höhe Zipfelweg alarmiert. In beiden Fällen konnten die Brände von einem Löschfahrzeug schnell unter Kontrolle gebracht werden.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Führungsfahrzeug, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Grundausbildung für rund zwei Stunden im Einsatz.

