Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räder und Karosserieteile von Auto entwendet - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizeileitstelle Gelsenkirchen am Freitag, 10. Oktober 2025, dass ein Mercedes ohne Räder auf Ziegelsteinen im Kreuzungsbereich Am Knabenbach/Metelener Weg in der Resser Mark stehen würde. Die später eintreffenden Streifenbeamten stellten fest, dass alle vier Räder entwendet wurden und zudem die Frontstoßstange des Fahrzeugs fehlte. Bei dem Auto handelt es sich um ein schwarzes Mercedes-Cabrio. Der Nutzer des Fahrzeugs gab gegenüber den Beamten an, dass er das Auto Freitagnacht um 1 Uhr, unbeschadet abgestellt habe. Am darauffolgenden Morgen stellte der Zeuge, der die Polizei informierte, um 6.15 Uhr die fehlenden Fahrzeugteile fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht oder die Tat beobachtete haben. Hinweise werden telefonisch unter 0209 365 8212 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell