POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau steht im Verdacht, am Montagnachmittag, 5. Mai 2025, zwischen 14.20 und 14.30 Uhr auf dem Boden liegendes Bargeld in einer Bankfiliale auf der Kirchstraße in der Altstadt an sich genommen zu haben. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte mit dem Geld, was nicht ihr gehörte.

Da keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/182885

Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

