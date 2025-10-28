Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß - 15-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag (27.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-von-Weizsäcker-Planie schwere Verletzungen zugezogen. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Planietunnel, dort überquerte der 15-Jährige mit seinem E-Scooter gerade die Fahrbahn und missachtete dabei offenbar eine rote Ampel. Der 15-Jährige stieß mit dem VW zusammen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell