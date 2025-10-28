PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß - 15-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag (27.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-von-Weizsäcker-Planie schwere Verletzungen zugezogen. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Planietunnel, dort überquerte der 15-Jährige mit seinem E-Scooter gerade die Fahrbahn und missachtete dabei offenbar eine rote Ampel. Der 15-Jährige stieß mit dem VW zusammen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

