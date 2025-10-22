Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Bereits am 13.10.2025 gegen 17.50 Uhr hat eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin versucht zweimal durch Erhöhen der Geschwindigkeit und gezieltes Zufahren auf eine Radfahrerin diese anzufahren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff im Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Eine 21-jährige Radfahrerin befuhr die Breslauer Straße und wollte nach links in die Tilsiter Straße abbiegen. Die entgegenkommende Pkw-Fahrerin ließ eine weitere Radfahrerin abbiegen und beschleunigte dann und fuhr auf die 21-Jährige gezielt zu. Anschließend in der Tilsiter Straße fuhr die Pkw-Fahrerin ein zweites Mal direkt auf die 21-Jährige zu. Diese konnte sich mit einem Sprung vom Fahrrad auf den Gehweg retten und entging so einem Zusammenstoß. Als Beide zu einem klärenden Gespräch anhielten, beschimpfte die Pkw-Fahrerin die 21-Jährige und filmte sie mit ihrem Handy. Auch aufmerksam gewordene Anwohner wurden von der Pkw-Fahrerin gefilmt. Die 21-Jährige zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Im Rahmen der Ermittlungen konnte auch die Pkw-Fahrerin, eine 45-jährige Frau, ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere Anwohner, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

