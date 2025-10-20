Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Neuenkirchen (bei Bassum) - Polizeibeamter bei Widerstand verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Einsatz nach einer Trunkenheitsfahrt wurde am Sonntagabend gegen 20.55 Uhr ein Polizeibeamter bei einem Widerstand leicht verletzt.

Der Polizei war zuvor eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt worden. Als die Polizei die Wohnanschrift des gemeldeten Fahrzeugs aufsuchte, stellten die Einsatzkräfte starke alkoholbedingte Beeinflussung bei dem 34-jährigen vermutlichen Fahrer fest. Als der 34-Jährige mit zur Dienststelle genommen werden sollte, störte die Lebensgefährtin und versuchte den Transport zu verhindern. Zudem griff der 34-Jährige einen Polizeibeamten an, der stürzte und sich leicht verletzte. Daraufhin wurde der 34-Jährige überwältigt und ihm wurden Handfesseln angelegt. Auch der 34-Jährige wurde bei der Rangelei leicht verletzt. Ohne weitere Störungen gab der 34-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe ab. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Tätlichem Angriff gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

