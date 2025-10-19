PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.10.2025

Diepholz (ots)

Syke, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Abend des 18.10.2025 kommt es durch eine 20-jährige männliche Person in einem Syker Schnellrestaurant zu einer Störung des Restaurantbetriebs, sodass der Verursacher aufgefordert wird, die Räumlichkeiten zu verlassen. Als sich dieser fortwährend nicht entfernt, wird die Polizei alarmiert. Als die eingesetzten Polizeibeamten am Ereignisort eintreffen, weigert sich der Verursacher weiterhin, die Räumlichkeiten zu verlassen. Zur Durchsetzung des Hausverbots wird der Verursacher im Anschluss durch die Polizisten hinausgeführt, wobei sich dieser zur Wehr setzt. Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wird der Verursacher durch die Polizei festgehalten und später einer Einrichtung für psychisch kranke Personen zugeführt.

Einbruchsversuch in Restaurant

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fenster eines Restaurants an der Blockener Straße in Stuhr gewaltsam geöffnet. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

