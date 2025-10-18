PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Pkw gegen Hauswand ---

POL-DH: --- Barnstorf - Pkw gegen Hauswand ---
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

In Barnstorf ist heute am frühen Morgen an der Einmündung Osnabrücker Straße / Walsener Straße ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Walsener Straße. An der Einmündung zur Osnabrücker Straße (B 51) fuhr er nahezu ungebremst über die Einmündung und prallte gegen den Vorbau eines Hauses. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend versorgten der Rettungsdienst und ein Notarzt den Schwerverletzten.

Nach ersten Erkenntnissen führten vermutlich gesundheitliche Probleme zu dem Unfall. Der 46-jährige Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 51 war für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 16:54

    POL-DH: --- Stuhr - Pkw landet auf dem Dach ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr landete ein Pkw in der Varreler Landstraße auf dem Dach. Der Fahrer war zunächst in dem Pkw eingesperrt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Beifahrer konnte leicht verletzt selbst den Pkw verlassen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der 18-jährige Pkw-Fahrer war auf der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:30

    POL-DH: --- Sulingen - Aus Versehen aufs Gas getreten ---

    Diepholz (ots) - Auf dem Parkplatz hinter einer Apotheke in der Straße Papenheide ist am Donnerstagnachmittag ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Gegen 15.50 Uhr trat ein 91-jähriger Fahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz aus Versehen auf das Gaspedal und sein Pkw BMW krachte mit ziemlicher Wucht gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und zunächst vom Rettungsdienst versorgt, bevor er ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:57

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Gegen Baum ---

    Diepholz (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr ist ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Transporter in der Uenzer Dorfstraße gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige verlor in einer Linkskurve, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über den Transporter. Das Fahrzeug schleuderte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren