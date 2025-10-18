Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Pkw gegen Hauswand ---

Diepholz (ots)

In Barnstorf ist heute am frühen Morgen an der Einmündung Osnabrücker Straße / Walsener Straße ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Walsener Straße. An der Einmündung zur Osnabrücker Straße (B 51) fuhr er nahezu ungebremst über die Einmündung und prallte gegen den Vorbau eines Hauses. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend versorgten der Rettungsdienst und ein Notarzt den Schwerverletzten.

Nach ersten Erkenntnissen führten vermutlich gesundheitliche Probleme zu dem Unfall. Der 46-jährige Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 51 war für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell