Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr ist ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Transporter in der Uenzer Dorfstraße gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige verlor in einer Linkskurve, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über den Transporter. Das Fahrzeug schleuderte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro.

