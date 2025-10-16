PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Diebstahl aus Werkstatt und Pkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch in der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis 17.45 Uhr aus einer Werkstatt in der Straße Am Gottesgraben einen Satz Felgen und einen Pkw Schlüssel entwendet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatt. In der Werkstatt entwendeten sie neben dem Satz Felgen auch den Schlüssel eines Pkw Audi, der vor der Werkstatt geparkt war. Sie entwendeten auch den Pkw Audi A 5, mit MI- Kennzeichen, und flüchteten unerkannt.

Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

  • 16.10.2025 – 11:09

    POL-DH: --- Stuhr, Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer - Weyhe, Gegen Baum geprallt ---

    Diepholz (ots) - Stuhr - Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jupiterstraße, wie ein Mann zunächst Alkohol trinkt und anschließend als Fahrer in einen Pkw steigt und davonfährt. Die Zeugin informierte sofort die Polizei, die den 58-jährigen ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:27

    POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Verkehrsunfallfluchten ---

    Diepholz (ots) - In den zurückliegenden Tagen wurden insgesamt vier Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, erheblich beschädigt. Die Verursacher flüchteten, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Verkehrsunfallflucht. In Syke wurde ein Ford Puma am Sonntag zwischen 18 und 21 Uhr auf dem Parkplatz der KSK im Mühlendamm beschädigt. Der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 09:34

    POL-DH: --- Asendorf - Brand im Keller ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Straße Kuhlenkamp gerufen. Im Keller des Hauses war die Ölheizung, aus noch ungeklärter Ursache, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell lösen, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Heizung wurde beschädigt und es kam zu Rußanhaftungen an den Wänden des Kellers. ...

    mehr
