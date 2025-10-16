Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Diebstahl aus Werkstatt und Pkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch in der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis 17.45 Uhr aus einer Werkstatt in der Straße Am Gottesgraben einen Satz Felgen und einen Pkw Schlüssel entwendet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatt. In der Werkstatt entwendeten sie neben dem Satz Felgen auch den Schlüssel eines Pkw Audi, der vor der Werkstatt geparkt war. Sie entwendeten auch den Pkw Audi A 5, mit MI- Kennzeichen, und flüchteten unerkannt.

Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

