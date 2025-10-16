Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer - Weyhe, Gegen Baum geprallt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer

Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jupiterstraße, wie ein Mann zunächst Alkohol trinkt und anschließend als Fahrer in einen Pkw steigt und davonfährt. Die Zeugin informierte sofort die Polizei, die den 58-jährigen Autofahrer direkt an der Wohnanschrift antreffen konnte. Ein erster Test ergab eine Atemalkohol Konzentration von 1,8 Promille. Der 58-Jährige musste erst eine Blutprobe abgeben und danach auch seinen Führerschein.

Weyhe - Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Ein 26-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr die Sudweyher Straße in Richtung Syke. Ausgangs einer Linkskurve verlor der 26-Jährige, auf regennasser Fahrbahn und aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der 26-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell