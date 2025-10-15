PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Verkehrsunfallfluchten ---

Diepholz (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurden insgesamt vier Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, erheblich beschädigt. Die Verursacher flüchteten, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Verkehrsunfallflucht.

In Syke wurde ein Ford Puma am Sonntag zwischen 18 und 21 Uhr auf dem Parkplatz der KSK im Mühlendamm beschädigt. Der Schaden beträgt ca.2500 Euro. In Sulingen wurde am Montag zwischen 15 und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Nienburger Straße ein Ford Tourneo von einem Unbekannten beschädigt. Hier beträgt der Schaden ca. 2000 Euro. In Diepholz auf einem Parkplatz Am Parkhaus beschädigte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 07 und 11.30 Uhr einen Kira Niro und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. In Stuhr wurde in der Proppstraße auf einem Parkplatz am Dienstag zwischen 00 und 09 Uhr ein Opel Mokka auf der Beifahrerseite von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise an die örtlichen Dienststellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

