Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Sporttasche aus Auto

Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, der von einer Videokamera gefilmt wurde, öffnete am frühen Montagmorgen (23. Juni), zwischen 4 Uhr und 04.30 Uhr, in der Straße Am Ohof ein Auto, durchsuchte es nach Wertgegenständen und stahl aus dem Kofferraum eine Sporttasche sowie eine Sonnenbrille. Er hatte kurze dunkle Haare, war zwischen 170 und 185 Zentimeter groß und schlank. Er trug weiße Schuhe der Marke Puma mit schwarzem Logo, eine dunkle Jogginghose mit hellen Streifen sowie eine dunkle Trainingsjacke. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes führen können? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

