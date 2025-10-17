PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Pkw landet auf dem Dach ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr landete ein Pkw in der Varreler Landstraße auf dem Dach. Der Fahrer war zunächst in dem Pkw eingesperrt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Beifahrer konnte leicht verletzt selbst den Pkw verlassen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Der 18-jährige Pkw-Fahrer war auf der Varreler Landstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, der Pkw nach rechts von der Straße geriet und schließlich auf dem Dach landete. Als Unfallursache kommen regennasse Straße und nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht.

Der Pkw musste geborgen und dann abgeschleppt werden. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Die Varreler Landstraße (L33 7) war für die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

