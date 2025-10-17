PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Aus Versehen aufs Gas getreten ---

Diepholz (ots)

Auf dem Parkplatz hinter einer Apotheke in der Straße Papenheide ist am Donnerstagnachmittag ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Gegen 15.50 Uhr trat ein 91-jähriger Fahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz aus Versehen auf das Gaspedal und sein Pkw BMW krachte mit ziemlicher Wucht gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und zunächst vom Rettungsdienst versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 13000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:57

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Gegen Baum ---

    Diepholz (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr ist ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Transporter in der Uenzer Dorfstraße gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige verlor in einer Linkskurve, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über den Transporter. Das Fahrzeug schleuderte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste vom ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:40

    POL-DH: --- Wagenfeld - Diebstahl aus Werkstatt und Pkw Diebstahl ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch in der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis 17.45 Uhr aus einer Werkstatt in der Straße Am Gottesgraben einen Satz Felgen und einen Pkw Schlüssel entwendet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatt. In der Werkstatt entwendeten sie neben dem Satz Felgen auch den Schlüssel eines Pkw Audi, der vor der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:09

    POL-DH: --- Stuhr, Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer - Weyhe, Gegen Baum geprallt ---

    Diepholz (ots) - Stuhr - Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jupiterstraße, wie ein Mann zunächst Alkohol trinkt und anschließend als Fahrer in einen Pkw steigt und davonfährt. Die Zeugin informierte sofort die Polizei, die den 58-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren