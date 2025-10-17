Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Aus Versehen aufs Gas getreten ---

Diepholz (ots)

Auf dem Parkplatz hinter einer Apotheke in der Straße Papenheide ist am Donnerstagnachmittag ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Gegen 15.50 Uhr trat ein 91-jähriger Fahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz aus Versehen auf das Gaspedal und sein Pkw BMW krachte mit ziemlicher Wucht gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und zunächst vom Rettungsdienst versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 13000 Euro.

