Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 18.10.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Freitagnachmittag, gg. 17:40 h, kam es in Weyhe-Leeste, in der Hauptstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 89-jähriger Audifahrer wollte von der Hauptstraße nach links in die Straße Am Weißen Moor einbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 34-jährigen Radfahrers. Auf dem Rad, in einem Kindersitz, fuhr auch noch ein 3-jähriges Kleinkind. Es kam zu einem Zusammenstoß in Folge dessen der Radfahrer stürzte. Der 34-jährige und sein Sohn wurden durch den Sturz leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. ´

